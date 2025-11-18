مقابلة : اليابان تتحرّك لرصد توسّع الأجانب في شراء الأراضي… ما القصة؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شددت وزيرة الأمن الاقتصادي كيمي أونودا على ضرورة الإسراع في إنشاء نظام يمكّن الحكومة من فهم الوضع الفعلي لعمليات استحواذ الأجانب على الأراضي داخل اليابان.

وقالت أونودا في مقابلة مع عدد من المؤسسات الإعلامية يوم الاثنين:”أكبر مشكلة هي أننا لا نملك صورة كاملة عن الوضع“.

وأضافت أن الحكومة تأمل في تعزيز الجهود الرامية إلى إنشاء نظام يكشف الواقع الحقيقي، بحيث يمكنها تحديد اتجاه السياسات بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.

كما أعربت عن رغبتها في التعاون مع وزير العدل هيروشي هيراغوتشي بشأن قضية ما إذا كان ينبغي تنظيم العدد الإجمالي للأجانب الذين يُسمح لهم بدخول اليابان.

وأوضحت أونودا أن سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز مجتمع يقوم على التعايش المنضبط مع الأجانب تهدف إلى إزالة مشاعر القلق وعدم الإنصاف لدى المواطنين اليابانيين، وذلك عبر التعامل الحازم مع الجرائم التي يرتكبها بعض الأجانب بطريقة واضحة ومنفصلة تمامًا عن أي مظاهر كراهية للأجانب.