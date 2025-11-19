اليابان تُطلق مشروع رعاية ما بعد المدرسة في الشركات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأطفال والأسر اليابانية، يوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع تجريبي يوفر رعاية ما بعد الدراسة لطلاب المرحلة الابتدائية داخل الشركات، كجزء من حزمة اقتصادية شاملة مقترحة، بهدف تخفيف الضغط على الأسر العاملة.

ويتوقع أن يساهم هذا المشروع في تقليص قوائم الانتظار في دور الرعاية المدرسية المعروفة باسم «غاكودو هويكو»، حيث بلغ عدد الأطفال المسجلين عليها نحو 17 ألف طفل حتى الأول من مايو الماضي، مدفوعاً بارتفاع معدلات الأسر التي يعمل فيها الوالدان معاً.

وفي سياق جهودها لتعزيز خدمات مجالسة الأطفال، تخطط الوكالة أيضاً لإنشاء موقع إلكتروني يمكّن الآباء من التحقق من مدى استيفاء الجليسات لمعايير السلامة الأساسية، مما يشجع على استخدام هذه الخدمات بثقة أكبر.

من خلال دعم الشركات والجهات المقدمة لهذه البرامج، تسعى الوكالة إلى تسهيل التوفيق بين التزامات العمل ومسؤوليات تربية الأطفال، في خطوة تعكس التركيز المتزايد على دعم التوازن العائلي في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)