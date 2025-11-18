اليابان منفتحة على محادثات على مستوى رئيس الوزراء مع الصين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا يوم الثلاثاء بأن رئيسة وزراء اليابان، تاكايتشي، منفتحة على عقد لقاء مع رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث الرسمي الرئيسي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي ردًا على إعلان الحكومة الصينية بعدم وجود اجتماع ثنائي مقرر بين لي وتاكايتشي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، حيث ستُعقد قمة العشرين يومي السبت والأحد:”الجانب الياباني منفتح على الحوار مع الصين“.

ومع تصاعد الضغوط الصينية على اليابان إثر تصريحات تاكايتشي في البرلمان الياباني حول احتمال حدوث طارئ في تايوان، كانت طوكيو تحث بكين على تهدئة التوترات.

وفي ظل هذا المناخ المتوتر، نصحت سفارة اليابان في بكين يوم الاثنين المواطنين اليابانيين في الصين باتخاذ احتياطات أمنية إضافية.

وقال كيهارا:”تم إصدار التحذير لتأكيد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أمنية واسعة في ضوء المعلومات المحلية الأخيرة وغيرها من الأحداث في العلاقات بين اليابان والصين“.