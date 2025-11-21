رجال اليابان يدخلون عالم العناية بالأظافر… موضة تنتشر بهدوء وثقة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يشهد الإقبال على صالونات العناية بالأظافر المخصّصة للرجال في اليابان زيادة تدريجية خلال السنوات الأخيرة، في انعكاس لارتفاع الوعي بين الرجال بأهمية العناية بالمظهر.

افتتحت تاكاكو ساكاشيتا في سبتمبر/ أيلول 2012 ما تصفه بأنه أول صالون أظافر مخصّص للرجال فقط في البلاد، وذلك في حي تشيودا بالعاصمة طوكيو. وتقول إن فكرة المشروع خطرت لها عندما رأت أحد معارفها، وهو رجل أعمال في السبعينيات من عمره، يقوم بتلميع أظافره بنفسه.

وتدير ساكاشيتا سلسلة ”أوتوكو نيل“ التي تضم حاليًا ستة صالونات في كل من طوكيو وأوساكا. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 80% من زبائنها هذا العام، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، تتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والستينيات.

وتوضح ساكاشيتا: ”كثير من زبائننا يقصدون الصالونات لأنهم يعتبرون إهمال العناية بأيديهم أمرًا مُهينًا“.

وأضافت: ”أتمنى نشر الوعي بأن العناية بالجمال بالنسبة للرجال تعني احترام الآخرين من حولهم، وأن تقليم الأظافر يُعد جزءًا من الاهتمام بالمظهر الشخصي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)