اليابان تستقبل عددًا غير مسبوق من السيّاح الأجانب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- سجّل عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى اليابان في أكتوبر الماضي رقماً قياسياً جديداً للشهر نفسه، حيث بلغ 3 ملايين و896 ألفاً و300 زائر، بزيادة قدرها 17.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لما أعلنته منظمة السياحة الوطنية اليابانية يوم الثلاثاء.

وبذلك يرتفع العدد التراكمي للزوار الأجانب خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 إلى 35 مليوناً و547 ألفاً و200 زائر. ومن المتوقع أن يتخطى إجمالي الزوار السنوي حاجز 40 مليون زائر للمرة الأولى في تاريخ اليابان هذا العام.

تصدّر الزوار من الصين القارية القائمة خلال الفترة المذكورة بإجمالي نحو 8.2 مليون زائر، بارتفاع سنوي بلغ 40.7%، وهو ما يمثل قرابة خُمس إجمالي الوافدين.

غير أن التوقعات المستقبلية لأعداد السياح الصينيين باتت غير واضحة، بعد أن دعت الحكومة الصينية مواطنيها إلى تجنب السفر إلى اليابان، وذلك عقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية شينزو تاكايتشي الأخيرة التي أشارت فيها إلى احتمال نشوب حالة طوارئ في تايوان.

وعند سؤاله عن التأثير المحتمل لهذه الدعوة الصينية، اكتفى شيجيكي موراتا، مفوض وكالة السياحة اليابانية، بالقول في مؤتمر صحفي: «أفضّل عدم الإدلاء بأي تقييم مسبق في الوقت الحالي».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)