تحدٍّ طبي كبير: معدلات البقاء على قيد الحياة لسرطان البنكرياس ما زالت منخفضة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفاد المركز الوطني للسرطان في تقرير استقصائي صدر يوم الثلاثاء أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات للمرضى الذكور والإناث في اليابان الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس بين عامي 2012 و2015 بلغ 10.7% و10.2% على التوالي، وهو الأدنى بين جميع أنواع السرطان باستثناء سرطانات الأطفال.

وحسب نوع السرطان، كان معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات هو الأعلى بين الرجال، حيث بلغ 94.3% لسرطان البروستاتا، يليه 90.9% لسرطان الجلد، و88.6% لسرطان الغدة الدرقية.

وبالنسبة للنساء، بلغ المعدل 92.7% لسرطان الغدة الدرقية، و92.4% لسرطان الجلد، و88.7% لسرطان الثدي.

وشملت أحدث دراسة استقصائية حوالي 2.54 مليون مريض، باستخدام بيانات من 44 محافظة استوفت المعايير الدولية. ازدادت المناطق وعدد الحالات التي شملها المسح مقارنةً بالمسح السابق، الذي شمل حوالي 590,000 مريض شُخِّصوا بين عامي 2009 و2011 في 22 محافظة.

كما تباينت معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير حسب المرحلة. ففي التحليل المُجمّع للرجال والنساء غير المصابين بنقائل سرطانية، بلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات 92.4% لسرطان المعدة و92.3% لسرطان القولون والمستقيم. في المقابل، انخفضت المعدلات عند حدوث النقائل إلى أعضاء بعيدة، إلى 6.3% لسرطان المعدة و16.8% لسرطان القولون والمستقيم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)