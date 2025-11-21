اليابان تنتقد الصين بسبب ضعف التنسيق الإعلامي

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- انتقدت اليابان، يوم الأربعاء، الصين بسبب ما وصفته بعيوب في نشراتها الإعلامية المتعلقة باجتماع ثنائي رفيع المستوى عُقد في بكين يوم الثلاثاء، والذي ركز على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الأخيرة بشأن تايوان.

صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي: ”تم اتخاذ الترتيبات الصحفية دون تنسيق مناسب مع الجانب الياباني“، مشيرًا إلى أن الوضع إشكالي.

عُقد الاجتماع في وزارة الخارجية الصينية بين ماساكي كاناي، المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية اليابانية، وليو جين سونغ، المدير العام لإدارة الشؤون الآسيوية بالوزارة الصينية.

صوّرت وسائل إعلام، بما في ذلك تلفزيون الصين المركزي، كاناي وهو ينحني لليو، الذي كان يتحدث ويداه في جيوب بنطاله، بعد انتهاء الاجتماع.

وقد انتشر الفيديو في الصين ويُنظر إليه على أنه جهد دعائي من جانب البلاد لإظهار تفوقها على اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)