الصين توقف استيراد المأكولات البحرية من اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الصين، يوم الأربعاء، عن تعليق استيراد المنتجات السمكية اليابانية مرة أخرى، في تصعيد للخلاف الدبلوماسي بين البلدين، عقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي حيث قالت للمشرعين إن حدوث حالة طوارئ عسكرية متعلقة بتايوان قد تُعتبر تهديدًا لبقاء اليابان. وردّت بكين بقوة، مطالبةً بالتراجع عن تصريحاتها، وفقاً لمصادر حكومية يابانية وتأكيدات من وزارة الخارجية الصينية.

كانت الصين قد استأنفت مؤخراً استيراد بعض هذه المنتجات في نوفمبر الماضي، بعد رفع جزئي لحظر شامل فرضته في أغسطس/ آب 2023 ردّاً على إطلاق اليابان لمياه معالجة تحتوي على التريتيوم من محطة فوكوشيما النووية رقم 1، التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية.

وأفادت المصادر اليابانية أن بكين أبلغت طوكيو عبر القنوات الدبلوماسية بوقف قبول طلبات إعادة تسجيل مرافق التصدير اليابانية، وهو شرط أساسي لاستئناف الشحنات، مشيرة إلى أن عمليات الفحص ستستغرق وقتاً طويلاً بسبب ”عدم كفاية الإجراءات الإشعاعية“. وفي مؤتمر صحفي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن تصريحات تاكايتشي ”خاطئة وتثير غضب الشعب الصيني“، مضيفة أن اليابان لم توفّر ”المواد الفنية اللازمة لضمان جودة وسلامة هذه السلع“، مما يجعل السوق الصيني ”غير متاح حالياً“ للمنتجات اليابانية.

كانت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي قد قالت في البرلمان فيها إن أي طارئ محتمل بشأن تايوان قد يشكل ”وضعًا يهدد البقاء“، ما قد يسمح لليابان بممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي عن النفس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)