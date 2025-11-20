طبيب في مستشفى جامعة طوكيو يُعتقل بتهمة الرشوة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أُلقي القبض على طبيب يبلغ من العمر 53 عامًا في مستشفى جامعة طوكيو يوم الأربعاء بتهمة تلقي رشاوى تُقدر بنحو 700 ألف ين من مسؤول في شركة تصنيع معدات طبية مقابل استخدام أجهزة الشركة على سبيل الأولوية.

وألقت شرطة العاصمة طوكيو القبض على تاكيهيرو ماتسوبارا، وهو طبيب في قسم الطوارئ والعناية المركزة بالمستشفى.

كما ألقت شرطة العاصمة القبض على تاكايوكي سوزوكي، البالغ من العمر 41 عامًا، الرئيس السابق لمكتب مبيعات طوكيو الثاني لشركة تصنيع المعدات الطبية ”جابان ميديكال دايناميك ماركتنج إنك“، للاشتباه في تقديمه رشوة لماتسوبارا. والشركة مدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية ضمن الفئة الممتازة.

ولم تكشف إدارة الشرطة ما إذا كان المشتبه بهم قد اعترفوا بالاتهامات الموجهة إليهم.

ويُزعم أن ماتسوبارا تلقى ما مجموعه حوالي 700 ألف ين كرشاوى في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2021 ويناير/كانون الثاني 2023 مقابل الموافقة على استخدام الأجهزة الطبية للشركة، مثل الغرسات لكسور الفخذ، في المستشفى على أساس الأولوية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)