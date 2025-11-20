تصاعد القلق في اليابان مع تعمّق التنسيق الصيني الروسي بشأن تايوان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفاد مركز أبحاث حكومي ياباني يوم الخميس بأن الصين وروسيا تعززان تعاونهما العسكري بشأن تايوان وبحرَي الصين الشرقي والجنوبي.

وفي تقرير سنوي حول الأنشطة العسكرية الصينية، أشار المعهد الوطني لدراسات الدفاع، وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع اليابانية، إلى أن العلاقة الثلاثية بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية تُفاقم الشكوك في البيئة الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشار التقرير إلى أن الصين وروسيا تُجريان بانتظام تدريبات عسكرية ودوريات جوية وبحرية مشتركة لمواجهة النظام الدولي الذي يقوده الغرب، وأن روسيا تتعاون مع الصين، لا سيما في معالجة بؤر التوتر الإقليمية مثل تايوان. وأضاف: ”لقد ساهم تطور العلاقات العسكرية بين الصين وروسيا في تعزيز القدرات العملياتية للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“.

أوضح التقرير أن جيش التحرير الشعبي الصيني وسّع نطاق تدريباته حول تايوان بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي عام 2022. وأضاف التقرير أن جيش التحرير الشعبي ”يحافظ على جاهزيته لتوسيع نطاق عملياته استجابةً للتطورات في السياسة التايوانية والعلاقات الأمريكية التايوانية“.

وإذ أشار التقرير إلى أن قادة الصين وروسيا وكوريا الشمالية اجتمعوا في حفل أقيم في بكين في سبتمبر/أيلول لإحياء الذكرى الثمانين لانتصار الصين في الحرب ضد اليابان، شدد على أن هذا الاجتماع ”من المتوقع أن يكون بمثابة زخم للتنسيق الاستراتيجي الثلاثي“، وأن شمال شرق آسيا قد يشهد تصاعدًا في ديناميكية المواجهة بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من جهة، والصين وروسيا وكوريا الشمالية من جهة أخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)