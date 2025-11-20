الولايات المتحدة توافق على بيع قنابل انزلاقية موجهة بدقة إلى اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، موافقتها الرسمية على صفقة بيع أسلحة إلى اليابان بقيمة 82 مليون دولار، تشمل ذخائر متطورة مثل قنابل انزلاقية دقيقة التوجيه، في خطوة تعزز القدرات الدفاعية اليابانية وسط التوترات الإقليمية المتزايدة في آسيا الشرقية.

تشمل الصفقة مجموعة من القنابل الانزلاقية GBU-53 التي يصل مداها إلى حوالي 110 كيلومترات، مما يتيح التصويب الدقيق من مسافات آمنة بالإضافة إلى معدات دعم وصيانة للقنبلة الانزلاقية الدقيقة التوجيها لكبيرة GBU-31، بما في ذلك أجهزة التوجيه الإلكترونية.

وأضافت الحكومة الأمريكية: ”ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة اليابان على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قدرة على التصويب عن بُعد عبر أنظمة هجومية متطورة بعيدة المدى تُستخدم على طائرات مقاتلة تابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)