قاتل شينزو آبي: ”لا يجب أن أكون على قيد الحياة حتى الآن“

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس)-- قال تيتسويا ياماغامي، المتهم باغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عام 2022، خلال مثوله أمام محكمة محافظة نارا يوم الخميس، إنه لم يكن ينبغي له أن يعيش حتى يبلغ عمره الحالي البالغ 45 عامًا، نظرًا للعواقب المترتبة على فعلته والمشاكل الكبيرة التي تسبب بها.

وكان ياماغامي يجيب للمرة الأولى على أسئلة المحكمة. ففي الجلسة الافتتاحية لمحاكمته أمام هيئة تضم قاضيًا غير متخصص في 28 أكتوبر/تشرين الأول، اعترف بالذنب، مؤكّدًا أن التهم الموجهة إليه ”جميعها صحيحة“.

ويُحاكم ياماغامي بتهمة قتل آبي باستخدام مسدس محلي الصنع في مدينة نارا غربي اليابان.

وخلال جلسة الخميس، طرح الدفاع أسئلة تتعلق بطفولته. وعند سؤاله عن والدته، وهي من أتباع كنيسة التوحيد، قال المتهم إنها ”ليست شخصًا سيئًا في الأساس، لكن هناك أشياء كثيرة لم أستطع فهمها بشأن ارتباطها بالكنيسة“.

وبحسب بيان الدفاع الافتتاحي، قرر ياماغامي مهاجمة الجماعة الدينية بعد انتحار شقيقه الأكبر في عام 2015. وبسبب عدم تمكنه من استهداف مسؤول كبير في المنظمة، اختار استهداف آبي، معتقدًا أن رئيس الوزراء السابق كان على علاقة وثيقة بالجماعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)