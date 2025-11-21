الصين تحذر من زيادة الضغوط الاقتصادية على اليابان

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- حذرت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، خه يونغ تشيان، من أن بلادها قد تزيد الضغوط الاقتصادية على اليابان، وحثت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي على التراجع عن تصريحاتها بشأن تايوان.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، أكدت المتحدثة أن بكين ستتخذ ”الإجراءات اللازمة“ بحزم إذا استمرت طوكيو في ما وصفته بـ”المسار الخاطئ“.

ولم تُحدد ما ستترتب على هذه الإجراءات. وكانت الصين قد فرضت سابقًا على دول معادية سياسيًا إجراءات، بما في ذلك حظر على المعادن النادرة وقيود تجارية تستهدف شركات محددة. وقد تُدرس اتخاذ إجراءات مماثلة ضد اليابان.

وفرضت الصين بالفعل حظرًا فعليًا على منتجات الأسماك اليابانية.

وانتقدت المتحدثة تصريحات تاكايتشي، قائلةً إنها تُقوّض الأسس السياسية لليابان والصين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)