هل سنزرع على المريخ قريبًا؟ نبات يصمد في الفضاء لمدة 9 أشهر ثم يتكاثر بعد عودته

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن فريق بحثي ياباني يوم الجمعة عن نتائج مذهلة تُعزّز آمال زراعة المحاصيل على المريخ: أبواغ طحلب الأرض (Physcomitrium patens) نجت وأنبتت بشكل طبيعي بعد تعرّضها لظروف الفضاء القاسية لمدة 283 يوماً (نحو تسعة أشهر) خارج محطة الفضاء الدولية. نُشرت الدراسة في مجلة iScience الأمريكية.

في مارس/ آذار 2022، أُرسلت مئات الأبواغ داخل جراثيم فطرية واقية عبر مركبة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية، حيث ثبتها رواد الفضاء على لوحة خارجية لوحدة «كيبو» اليابانية. أظهرت النتائج قدرة استثنائية على البقاء: الأبواغ المحمية من الأشعة فوق البنفسجية (سواء في الفضاء أو على الأرض) سجلت معدلات إنبات 95–97%.

قال الدكتور توموميتشي فوجيتا، الباحث الرئيسي من جامعة هوكايدو: «كنا نتوقع أن تكون نسبة النجاة شبه معدومة، لكن النتيجة فاقت توقعاتنا تماماً. هذه الخلايا النباتية الصغيرة أظهرت متانة لا تُصدَّق». وأضاف: «معظم الكائنات الحية، بما في ذلك البشر، لا تستطيع البقاء لحظات في فراغ الفضاء، لكن هذه الأبواغ احتفظت بحيويتها بعد تسعة أشهر من التعرض المباشر».

يُعتقد أن الغلاف الخارجي الكثيف للأبواغ عمل كدرع طبيعي يمتص الأشعة فوق البنفسجية ويحمي المادة الوراثية داخلها. وهذه أول مرة يُثبت فيها نبات متعدد الخلايا (وليس بكتيريا أو كائنات دقيقة بسيطة) قدرته على تحمّل الفضاء المكشوف لهذه المدة الطويلة.

تُعطي النتائج دفعة قوية لمشاريع الزراعة الفضائية المستقبلية؛ فالطحالب تنمو بسرعة، تنتج الأكسجين، وتُستخدم كغذاء غني بالبروتين. كما تدعم نظرية «البانسبيرميا» التي تقترح إمكانية انتقال الحياة بين الكواكب عبر النيازك أو الحطام الفضائي.

يخطط الفريق الياباني لتجارب أطول تصل إلى عدة سنوات، تمهيداً لزراعة نباتات صالحة للأكل على سطح القمر أو المريخ، ليصبح شعار «من الأرض إلى المريخ: نزرع طعامنا بأنفسنا» واقعاً ملموساً في العقود القادمة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)