20 ألف ين لكل طفل… مبادرة حكومية جديدة لتعزيز تربية الأطفال في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأطفال والأسر يوم الجمعة أن الحكومة اليابانية ستُقدّم لجميع الأسر التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين صفر و18 عامًا بدل دعم قدره 20 ألف ين لكل طفل كإجراء لمرة واحدة.

وسيتم إيداع بدل الدعم، وهو أحد ركائز الإجراءات الاقتصادية الشاملة الجديدة للحكومة، في الحسابات المصرفية المُخصصة لمدفوعات بدل الأطفال عبر البلديات خلال ربيع العام المقبل تقريبًا.

ولدعم الأسر ذات الدخل المحدود التي تُربي أطفالًا، بما في ذلك الأسر ذات العائل الوحيد، ستُوسّع الحكومة نطاق برنامج المنح المحلية لدعم الأولوية الحالي، بحيث يُمكن للبلديات الاستفادة منه لتقديم إعانات نقدية بالإضافة إلى بدل الدعم الجديد.

علاوة على ذلك، ستُعزّز الحكومة دعمها لعمليات كافيتريات ”كودومو شوكودو“ التي تُقدّم وجبات الطعام بشكل رئيسي للأطفال المحتاجين مجانًا أو بأسعار مُنخفضة، بالإضافة إلى إجراءاتها لتعزيز توظيف الآباء والأوصياء الآخرين. ستعمل الحكومة أيضًا على تحسين ظروف عمل معلمي رياض الأطفال، من خلال رفع تكاليفهم الرسمية التي حددتها الدولة بنسبة 5.3% بأثر رجعي اعتبارًا من أبريل/ نيسان. سيؤدي ذلك إلى زيادة الدخل السنوي بحوالي 200 ألف ين، وفقًا لتقديرات تستند إلى متوسط ​​أجور معلمي رياض الأطفال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)