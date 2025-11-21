الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدفاع اليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- صرّح توماس بيغوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع اليابان.

وقال على منصة ”إكس“، في إشارة إلى سلسلة الجزر في بحر الصين الشرقي التي تطالب بها بكين: ”إن التزامنا بالتحالف الأمريكي الياباني والدفاع عن اليابان، بما في ذلك جزر سينكاكو الخاضعة للإدارة اليابانية، ثابت لا يتزعزع“.

يُعد هذا أول تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية منذ تصاعد التوترات بين اليابان والصين عقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي حول الصراع في تايوان في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بيغوت: ”نعارض بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن، بما في ذلك عن طريق القوة أو الإكراه، في مضيق تايوان أو بحر الصين الشرقي أو بحر الصين الجنوبي“.







(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)