مجموعة العشرين تعتمد إعلان الزعماء دون مشاركة الولايات المتحدة

جوهانسبرغ - (جيجي برس)-- اعتمدت مجموعة العشرين، التي تضم اقتصادات متقدمة وناشئة، إعلان القادة في اجتماع بدأ يوم السبت، ولكن دون مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قاطع القمة التي استمرت يومين في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، حتى يوم الأحد.

في سابقة هي الأولى من نوعها، يغيب رئيس أمريكي عن قمة مجموعة العشرين. رفض ترامب المشاركة في اجتماع جوهانسبرغ، مدعيًا أن الأقليات البيضاء تعرضت للاضطهاد من قبل حكومة جنوب أفريقيا.

حددت جنوب أفريقيا، رئيسة القمة، ثلاثة بنود رئيسية على جدول الأعمال: تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، وضمان استدامة الديون للدول منخفضة الدخل، وتسخير المعادن الأساسية لتحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة.

من اليابان، حضرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الاجتماع، مؤكدةً على أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف، ومتعهدةً بالمساهمة في مناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية، ومشددةً على أهمية تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة من خلال تطوير نظام اقتصادي دولي حر وعادل قائم على القواعد، من بين أمور أخرى.

هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها تاكايتشي، التي تولت منصبها الشهر الماضي، في قمة مجموعة العشرين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)