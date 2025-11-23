رئيسة وزراء اليابان تؤكد على أهمية التجارة المتعددة الأطراف في قمة مجموعة العشرين

أخبار اليابان

جوهانسبرغ - (جيجي برس)-- شدّدت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، يوم السبت، على أهمية نظام التجارة متعدد الأطراف في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في اليوم نفسه، واستمرت ليومين.

كما أعربت تاكايتشي عن التزامها بالمساهمة في مناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع الدول الأخرى، مع مراعاة سياسة التعريفات الجمركية المرتفعة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها تاكايتشي، التي تولّت منصبها الشهر الماضي، في قمة تضمّ الاقتصادات العشرين المتقدمة والناشئة.

وفي نقاش حول الاقتصاد العالمي، قالت تاكايتشي إنّ نظام التجارة متعدد الأطراف، الذي يتمحور حول منظمة التجارة العالمية، هو أساس الاقتصاد العالمي. كما شددت على أهمية تحقيق منطقة حرة ومنفتحة في المحيطين الهندي والهادئ من خلال تطوير نظام اقتصادي دولي حر وعادل قائم على القواعد.

ونظرًا لتعثر عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية لفترة طويلة، تعهدت تاكايتشي بالمساهمة بفعالية في المناقشات المتعلقة بإصلاح هيئة التحكيم التجاري العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، بطريقة يمكن لجميع الدول قبولها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)