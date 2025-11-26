ثورة على الطرق السريعة… اليابان تختبر شاحنات ذاتية القيادة عالية الذكاء

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- في ظلّ النقص الحاد في سائقي قطاع الخدمات اللوجستية، تُسرّع الحكومة اليابانية وشركات تصنيع المركبات التجارية وتيرة التجارب المخصّصة لإدخال الشاحنات ذاتية القيادة إلى الاستخدام الفعلي. ويتركّز الهدف على الوصول إلى ما يُعرف بالقيادة الذاتية من المستوى الرابع، أي القيادة دون أي تدخل بشري ضمن ظروف محددة.

ولا تقتصر الجهود على التجارب التقنية فحسب، بل تشمل أيضًا العمل على كسب ثقة الجمهور وتخفيف المخاوف المرتبطة بهذه التكنولوجيا. فقد أشار مسؤول رفيع في إحدى شركات تصنيع المركبات التجارية إلى أن الشاحنات ذاتية القيادة قد تواجه ”رفضًا شعبيًا واسعًا في حال وقع حادث واحد فقط“.

وفي هذا السياق، قال هيروشي ساتو، الرئيس التنفيذي الأول لشركة إيسوزو موتورز، للصحفيين في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، خلال فعالية عُرضت فيها تجربة قيادة لشاحنة كبيرة ذاتية القيادة في بلدة موكاوا بمحافظة هوكايدو: ”نهدف إلى تحقيق مستوى قيادة يضاهي أداء السائق الحذر، بل ويتجاوزه“.

وأُجريت التجربة على مسار اختبار يبلغ طوله نحو 5 كيلومترات، حيث قامت الشاحنة بتغيير المسارات تلقائيًا، وتجاوزت مركبات أخرى، وانطلقت بسلاسة عند التسارع، وخفّضت سرعتها تدريجيًا عند التوقف. جلس السائق في مقعده مراقبًا فقط، دون أن يلمس عجلة القيادة أو دواسة الفرامل طوال التجربة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)