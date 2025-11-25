اليابان تدحض ادعاءات الصين في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- وجّه كازويوكي يامازاكي، سفير اليابان لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدحض فيها ادعاء الصين بشأن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية تاكايشي ساناي الأخيرة بشأن تايوان.

وقال يامازاكي في رسالته إن ادعاءات الصين الواردة في رسالة بعث بها فو كونغ، سفير الصين لدى المنظمة الدولية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة ”تبدو متناقضة مع الحقائق ولا أساس لها“.

وقالت تاكايشي في اجتماع للبرلمان الياباني عُقد في وقت سابق من هذا الشهر إن استخدام الصين المحتمل للقوة ضد تايوان قد يُشكل ما يُسمى بـ”وضع يهدد بقاء اليابان“، حيث يُمكن لليابان ممارسة حقها في الدفاع الذاتي الجماعي عن النفس.

ذكرت رسالة يامازاكي أن السياسة الدفاعية الأساسية لليابان تتمثل في ”استراتيجية الدفاع السلبي، التي تُركز حصريًا على الدفاع، على عكس ادعاءات الجانب الصيني“، مضيفةً: ”كما تُحدد اليابان، من خلال قانونها الداخلي، الحالات التي يُمكن فيها ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي عن النفس المُعترف به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بشكل مُقيد“.

وأضافت الرسالة أن تصريحات تاكايتشي ”تستند إلى هذا الموقف“. وأضافت: ”لذلك، فإن تأكيد الصين على أن اليابان ستمارس حق الدفاع الذاتي الجماعي عن النفس حتى في غياب هجوم مُسلح هو تأكيد خاطئ“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)