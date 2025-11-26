اليابان ترفض ادعاء الصين بشأن خطة نشر قوات في يوناغوني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- رفض وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، يوم الثلاثاء، ادعاء الصين بشأن خطة طوكيو لنشر قوات صاروخية في جزيرة يوناغوني، الواقعة في أقصى جنوب محافظة أوكيناوا.

وقال كويزومي في مؤتمر صحفي إن القوات التي ستُنشر في الجزيرة ستكون ”مكلفة بالدفاع الجوي، وليس بشن هجمات على دول أخرى“. وأضاف: ”من الواضح أنها لن تُصعّد التوتر في المنطقة“.

وزعمت الصين أن اليابان تُصعّد التوتر في المنطقة وتُؤجج المواجهة العسكرية من خلال خطة نشر القوات.

وتعتزم اليابان نشر وحدة صواريخ أرض-جو متوسطة المدى تابعة لقوة الدفاع الذاتي البرية في يوناغوني، أقصى جزيرة في غرب اليابان، على بُعد حوالي 110 كيلومترات من تايوان.

وزار كويزومي الجزيرة يوم الأحد لإجراء جولة تفقدية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)