رئيسة وزراء اليابان تطالب برفع الأجور لمواجهة التضخم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، خلال اجتماع اللجنة الحكومية-العمالية-الإدارية يوم الثلاثاء، إلى إجراء زيادات كافية في الأجور لمواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.

ويُعد هذا أول اجتماع تعقده اللجنة الثلاثية منذ تولّي تاكايتشي رئاسة الوزراء. وتضم اللجنة ممثلين عن العمال وأرباب العمل إلى جانب مسؤولين حكوميين، وتعمل على مناقشة سبل تحسين بيئة العمل لتحقيق زيادات مستدامة في الأجور.

وقالت تاكايتشي في كلمتها: “أدعو إلى تعاون وثيق من أجل زيادات في الرواتب لا تلتهمها تأثيرات التضخم”.

وأضافت: “سنضمن تحسين مستويات الأجور”، مشيرة إلى ضرورة تحقيق زيادات مماثلة لما شهدته السنوات الأخيرة.

وكانت مفاوضات زيادة الأجور السنوية بين العمال والإدارة في عامي 2024 و2025 قد أسفرت عن زيادات تجاوزت 5%. ومع ذلك، ظلّت الأجور الحقيقية المعدّلة وفق الأسعار في مسار هبوطي بسبب ارتفاع تكلفة المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)