اعترافات صادمة: قاتل رئيس وزراء اليابان السابق يقول إن اليأس قاده إلى الجريمة

نارا - (جيجي برس)-- قال تيتسويا ياماغامي، المتهم باغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في عام 2022، خلال جلسة محاكمته يوم الثلاثاء، إنه شعر باليأس والأزمة بعد مشاهدة الرسالة المصوّرة التي وجّهها آبي عام 2021 إلى جماعة تابعة لكنيسة التوحيد، وهي الجماعة التي يكنّ لها ياماغامي ضغينة شديدة.

وخلال الجلسة الحادية عشرة لمحاكمته أمام قاضٍ غير متخصص في محكمة محافظة نارا، قال المتهم البالغ من العمر 45 عامًا إنه كان يعتقد أن لآبي علاقة ممتدة مع هذه الجماعة الدينية المثيرة للجدل، منذ أن أرسل، بصفته كبير أمناء مجلس الوزراء عام 2006، برقية تهنئة إليها.

كما أوضح أنه سمع في ذلك الوقت أحد مسؤولي كنيسة التوحيد يقول إن آبي يقف في صف الجماعة، الأمر الذي رسّخ لديه هذا الاعتقاد.

وأضاف ياماغامي: ”شعرت أن كنيسة التوحيد ستنال قبولًا اجتماعيًا متزايدًا لأنه كان رئيس وزراء مخضرمًا“. وتابع: ”من وجهة نظر الضحية، كان ذلك محبطًا للغاية وغير مقبول“.

وأشار أيضًا إلى أنه كان على علم بأن عددًا من أعضاء إدارة آبي الثانية، التي بدأت عام 2012، شاركوا في فعاليات مرتبطة بكنيسة التوحيد، معتبرًا أن مشاركة المشرّعين في مثل هذه الفعاليات أمر ”مؤسف للغاية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)