أونيشيكي يصبح أول أوكراني يرقى إلى ثاني أعلى رتبة في السومو

أخبار اليابان

فوكوؤكا - (جيجي برس)-- قررت رابطة السومو اليابانية بالإجماع يوم الأربعاء ترقية أونيشيكي إلى رتبة ”أوزيكي“، ثاني أعلى رتبة في السومو الاحترافي، من ”سيكي واكي“، ثالث أعلى رتبة، ليصبح بذلك أول أوزيكي مولود في أوكرانيا.

وفاز أونيشيكي بأول لقب له في بطولة سومو كبرى عند مشاركته في بطولة كيوشو التي انتهت يوم الأحد.

وحقق 34 فوزا على مدار البطولات الثلاث الماضية، متجاوزا بذلك الرقم اللازم للترقية. كما حقق هذا الإنجاز بسرعة قياسية، حيث نال هذه المرتبة في 14 بطولة فقط منذ ظهوره الأول عام 2023. وهي الأسرع منذ عام 1958، عندما تم إنشاء النظام الحالي المتمثل في إقامة ست بطولات سنويا.

وقال أونيشيكي ردًا على ذلك: ”سأبذل قصارى جهدي لأكون على قدر لقب “أوزيكي” وأطمح إلى المزيد“.

وصل أونيشيكي إلى اليابان في أبريل 2022، عقب الغزو العسكري الروسي لبلاده. وشارك لأول مرة في بطولة الخريف الكبرى في سبتمبر 2023، وسرعان ما تدرج في المناصب.

في بطولة هذا الشهر، هزم هوشوريو، صاحب أعلى تصنيف يوكوزونا، في اليوم الأخير، ليضمن فوزه الأول في البطولة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)