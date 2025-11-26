ترامب يصف محادثاته مع رئيسة وزراء اليابان بأنها ”رائعة“

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه أجرى ”محادثة رائعة“ مع رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي في وقت سابق من اليوم.

وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى فلوريدا، بعد أول اتصال هاتفي بينهما منذ تصريحات تاكايتشي الأخيرة بشأن احتمال نشوء حالة طوارئ في تايوان هذا الشهر، والتي أثارت توترًا في العلاقات بين اليابان والصين، قال ترامب: ”لدينا علاقة رائعة“.

وأضاف: ”إنها ذكية للغاية وقوية للغاية، وستكون قائدة عظيمة“.

وأشار ترامب كذلك إلى مكالمته الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الاثنين، قائلًا: ”أجريت أيضًا محادثة جيدة جدًا مع الرئيس الصيني شي، وأعتقد أن هذا الجزء من العالم — شرق آسيا — بخير“، دون أن يوضح ما إذا كان تصريحه يشير تحديدًا إلى العلاقات اليابانية الصينية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)