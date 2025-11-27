طوكيو تُسدل الستار على أولمبياد الصم… واليابان تحتفل برقم قياسي تاريخي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اختتمت دورة طوكيو للألعاب الأولمبية للصم 2025 يوم الأربعاء بحفل ختامي أقيم في صالة طوكيو متروبوليتان للألعاب الرياضية.

في هذا الحدث الرياضي الدولي الذي استمر 12 يومًا ويقام كل أربع سنوات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، حصدت اليابان رقمًا قياسيًا بلغ 51 ميدالية - 16 ذهبية و12 فضية و23 برونزية - متجاوزةً بذلك رقمها القياسي السابق البالغ 30 ميدالية في دورة 2022.

استضافت اليابان دورة الألعاب الأولمبية للصم لأول مرة. ووفقًا لمنظمي الحدث، تم تسجيل حوالي 3000 رياضي من 79 دولة ومنطقة للمشاركة، بينما تنافس حوالي 60 شخصًا من روسيا وبيلاروسيا كرياضيين محايدين.

استقطب الحدث حوالي 280 ألف متفرج في جميع القاعات، متجاوزًا التوقعات الأولية بكثير.

وقال رئيس اللجنة الدولية للرياضة للصم آدم كوسا في حفل الختام باللغة الإشارة الدولية مع قراءة الترجمة الإنجليزية بصوت عالٍ: ”أنا فخور بأن مجتمعنا الرياضي أثبت أنه لا يوجد شيء مستحيل“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)