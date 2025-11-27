أول غسالة بشرية في العالم تنطلق من اليابان: تجربة استحمام مستقبلية بالكامل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة يامادا القابضة، المتخصصة في بيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، أنها ستعرض غسالة بشرية أثارت اهتمامًا كبيرًا خلال ظهورها في جناح التقنيات المستقبلية في معرض إكسبو العالمي بمدينة أوساكا، وذلك داخل متجرها الرئيسي في منطقة إيكيبوكورو بطوكيو.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إن وحدة تجريبية من ”غسالة ميراي (المستقبلية) البشرية“ ستُتاح للجمهور ابتداءً من 25 ديسمبر/كانون الأول، حيث سيتم تجهيز ركن مخصص للتجربة يتيح للزوّار مشاهدة آلية عمل الجهاز عن قرب، وسط توقعات بأن يجذب الزوار بسبب طابعه المستقبلي غير المألوف.

ولم تُحدد يامادا القابضة موعد طرح المنتج في الأسواق بعد، إلا أن السعر المتوقع، البالغ نحو 60 مليون ين، يشير إلى أن المنتج يستهدف بالدرجة الأولى المرافق الفندقية الفاخرة، ومراكز الرعاية التي تبحث عن تقنيات تقلّل من الجهد البشري في العناية الشخصية.

وتعمل غسالة ميراي البشرية عبر استلقاء المستخدم داخل كبسولة بطول 2.3 متر تُشبه وحدات الاسترخاء في المراكز الصحية. وتقوم الماكينة بغسل الجسم باستخدام فقاعات متناهية الصغر ورذاذ مائي لطيف، ثم تُجفّف المستخدم عبر نظام هوائي دافئ، مع إتمام العملية الكاملة خلال نحو 15 دقيقة. ويُتوقع أن تُسهم هذه التقنية في توفير تجربة استحمام أكثر سهولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مع إمكانية استخدامها أيضًا للاسترخاء اليومي.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)