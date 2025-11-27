اليابان تُشدّد إجراءات فحص العودة إلى اليابان في حال عدم سداد الفواتير الطبية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس اليابان تشديد إجراءات فحص العودة إلى اليابان للأجانب الذين لم يسددوا فواتيرهم الطبية التي تبلغ قيمتها 10 آلاف ين أو أكثر داخل البلاد، وهو مبلغ أقل من الحد الأقصى الحالي البالغ 200 ألف ين.

يُعدّ هذا التشديد، المُصمّم لمنع عدم سداد الفواتير الطبية من قِبل الأجانب، جزءًا من حزمة إجراءات تدرسها الحكومة حاليًا لتعديل القواعد المتعلقة بالرعايا الأجانب.

عُرضت هذه الحزمة في الاجتماع الأول يوم الأربعاء لفريق مشروع يعمل على هذه المسألة تحت إشراف مقرّ سياسة الرعايا الأجانب التابع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

سيُناقش المقرّ نتائج المناقشات في ثلاث مجموعات، بما في ذلك فريق المشروع، وسيُقدّم مجموعة من المقترحات إلى الحكومة في يناير/كانون الثاني المقبل.

في الوقت الحالي، تجمع الحكومة معلومات من المؤسسات الطبية حول عدم سداد الزوار القادمين من الخارج. ويتم تسجيل حالات عدم السداد التي تبلغ قيمتها 200 ألف ين أو أكثر لدى وكالة خدمات الهجرة لإجراء فحوصات أكثر صرامة قبل إعادة الدخول.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)