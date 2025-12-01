بي واي دي الصينية تطلق أول سيارة هجينة قابلة للشحن في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت عملاقة السيارات الصينية بي واي دي يوم الإثنين أول طراز هجين قابل للشحن في السوق اليابانية، في خطوة استراتيجية لاختراق سوق لا يزال فيه تبنّي السيارات الكهربائية النقية بطيئاً نسبياً.

السيارة الجديدة، وهي دفع رباعي متوسطة الحجم تحمل اسم «سيليون 6» (Sealion 6)، تعتمد تقنية بي واي دي الهجينة المتطورة DM-i، التي تجمع بين محرك بنزين صغير الحجم ومحركين كهربائيين، مما يوفّر تسارعاً فورياً وهادئاً، مع مدى كهربائي نقي يصل إلى 92 كم (حسب دورة WLTC اليابانية)، واستهلاك وقود ممتاز يبلغ 16.3 كم/لتر عند نفاد البطارية.

الأسعار الرسمية: نسخة الدفع الأمامي: 3,982,000 ين (حوالي 26,500 دولار)، نسخة الدفع الرباعي: 4,488,000 ين (حوالي 29,900 دولار).

منذ بدء إنتاجها الكمي للسيارات الهجينة القابلة للشحن عام 2008، باعت بي واي دي أكثر من 7.4 مليون وحدة عالمياً، لتصبح الشركة الأولى عالمياً في هذا القطاع. وكانت قد دخلت سوق سيارات الركاب اليابانية عام 2023 بأربعة طرازات كهربائية نقية (أتو 3، دولفين، سيل 05، وسيل U)، حققت مبيعات تجاوزت 5000 سيارة حتى الآن.

وتخطط الشركة لتعزيز حضورها أكثر من خلال إطلاق سيارة كهربائية صغيرة مُصمّمة خصيصاً للسوق اليابانية في صيف 2026.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)