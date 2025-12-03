إجراء صارم ضد عصابات الاحتيال… تطبيق شرطة طوكيو يوقف المكالمات الدولية المشبوهة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت إدارة شرطة العاصمة طوكيو يوم الإثنين ميزة جديدة في تطبيقها الرسمي «ديجي بوليس» (Digi Police) لحماية المواطنين من الاحتيال الهاتفي المتزايد، تتيح حظر المكالمات الواردة تلقائياً من الأرقام الدولية ومن الأرقام المسجلة في قاعدة بيانات الشرطة كأرقام احتيال معروفة.

عند تفعيل الميزة:

يتم حظر جميع المكالمات التي تبدأ برمز «+» (أرقام دولية) أو من قائمة الأرقام المحظورة التي تحدّثها الشرطة يومياً.

بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون (بسبب قيود نظام iOS)، لا يتوفر الحظر التلقائي للمكالمات الدولية، لكن التطبيق يعرض مباشرة شاشة إعدادات الهاتف لتفعيل خيارات الحماية البديلة.

وفقاً لإحصاءات إدارة الشرطة: في عام 2022، كانت معظم مكالمات الاحتيال تأتي عبر الهواتف الثابتة وهواتف الإنترنت.

بحلول 2024، شكّلت المكالمات الدولية (بادئة «+») نحو 70% من إجمالي مكالمات الاحتيال. خلال النصف الأول من 2025، ارتفعت النسبة إلى حوالي 80%.

في الوقت نفسه، تحولت نسبة كبيرة من الاحتيال من الهواتف الثابتة (90% في 2023) إلى الهواتف الذكية، حيث وصلت إلى قرابة 50% خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.

ويأتي هذا التحول مع تطور أساليب المحتالين: فقد أصبحوا يطلبون من الضحايا إجراء مكالمات فيديو عبر تطبيقات مثل لاين أو واتساب، ثم يعرضون أوامر اعتقال مزيفة، وبطاقات شرطة، وحتى صوراً لمذكرات توقيف تحمل اسم الضحية، مما يزيد من الضغط النفسي.

بلغ إجمالي الخسائر المالية الناتجة عن الاحتيال الخاص في طوكيو فقط 23.684 مليار ين (حوالي 158 مليون دولار) حتى نهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 14 مليار ين عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يجعل 2025 عاماً قياسياً في حجم الخسائر.

ويُعدّ تطبيق «ديجي بوليس» – الذي تجاوز عدد مستخدميه 2.3 مليون شخص – أحد أبرز الأدوات الوقائية في اليابان، حيث يرسل تنبيهات فورية عند ورود مكالمات مشبوهة، ويعرض رسائل تحذيرية كبيرة على الشاشة مثل «هذه مكالمة احتيال – أغلق فوراً». ومع التحديث الجديد، يصبح التطبيق أقوى سلاح رقمي للمواطن العادي في مواجهة عصابات الاحتيال الدولية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)