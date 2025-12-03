3 يابانيين متهمون في ماليزيا بتهريب الماريغوانا

أخبار اليابان

كوالالمبور - (جيجي برس)-- وجهت سلطات الجمارك الماليزية تهمًا لثلاثة يابانيين للاشتباه في محاولتهم تهريب كميات كبيرة من الماريغوانا إلى ماليزيا، في انتهاك لقانون البلاد لمكافحة المخدرات الخطيرة.

وُجهت التهم يوم الاثنين إلى واتارو ماتسوكي، 42 عامًا، وريوتا يواسا، 32 عامًا، وشخص آخر يبلغ من العمر 19 عامًا. ينحدر ماتسوكي من محافظة هيروشيما غرب اليابان، بينما ينحدر الآخران من محافظة أوساكا غرب اليابان أيضًا، وفقًا للسلطات.

أُلقي القبض على الرجال الثلاثة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، لدى وصولهم إلى مطار كوالالمبور الدولي قادمين من بانكوك، حيث عُثر بحوزتهم على 43.4 كيلوغرامًا من الماريجوانا.

ووفقًا للتهم، يُزعم أن كلًا منهم حاول تهريب حوالي 14 كيلوغرامًا من الماريجوانا إلى ماليزيا.

قال محامي المتهمين الثلاثة إنهم صُدموا باكتشاف المخدرات غير المشروعة في الأمتعة التي نقلوها نيابةً عن آخرين. ويعتزمون نفي التهم.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)