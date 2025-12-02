وداعًا لسائقي الشاحنات؟ سفن-إليفن تبدأ عصر الشحن الذكي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سفن-إليفن اليابان يوم الاثنين عن بدء اختبار استخدام شاحنة ذاتية القيادة لنقل المنتجات لمسافات طويلة، في أول تجربة من نوعها في قطاع الكومبيني والسوبرماركت في اليابان.

تهدف الشركة من خلال هذه التجربة إلى ضمان توافر المنتجات بشكل مستمر، في ظل تزايد المخاوف من انخفاض قدرة النقل نتيجة نقص سائقي الشاحنات.

سيتم تنفيذ التجربة بالتعاون مع مجموعة Mitsui & Co. للتوزيع وشركة T2 المتخصصة في تطوير أنظمة القيادة الذاتية، وستشمل جزءًا من الطريق السريع ضمن مسار بطول 520 كيلومترًا يربط مركز سايتاما الثاني (مدينة نييزا، محافظة سايتاما) بمركز كانساي (مدينة أمارغاكي، محافظة هيوغو).

من المقرر إجراء التجربة ثلاث مرات بحلول أبريل/ نيسان من العام المقبل، باستخدام شاحنات T2 ذاتية القيادة، لنقل منتجات سفن-إليفن الخاصة (Seven Premium) مثل المظلات، حساء الميسو الفوري، والمناديل الورقية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)