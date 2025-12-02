سلالة فرعية جديدة من الإنفلونزا تثير القلق في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف معهد اليابان للأمن الصحي عن انتشار نوع جديد من فيروس الإنفلونزا يُعرف باسم «السلالة الفرعية K» في اليابان. ويرى المعهد المرتبط بالحكومة أن هذا الانتشار قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى تفشي الإنفلونزا هذا الموسم مبكرًا مقارنة بالسنوات السابقة، بعد أن تم تأكيد وجود هذه السلالة مسبقًا في الخارج.

خلال سبتمبر/ أيلول وما بعده، فحص المعهد مرضى الإنفلونزا المصابين بسلالة H3 السائدة هذا الموسم، واكتشف السلالة الفرعية K في 22 من أصل 23 عينة. وأكد المعهد أن خطر الإصابة بأعراض شديدة من هذه السلالة يُعادل تقريبًا الخطر الناتج عن فيروسات الإنفلونزا الأخرى.

ويعد بداية تفشي هذا الموسم ثاني أبكر بداية خلال العشرين عامًا الماضية، حيث وصل عدد المرضى لكل مؤسسة طبية تخضع للرصد المنتظم إلى 51.12 خلال الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن تجاوز مستوى التحذير البالغ 30 في الأسبوع السابق.

وأشار المعهد إلى أن سبب تفشي الإنفلونزا قبل موعده المعتاد يعود جزئيًا إلى تزامن زيادة الإصابات بالسلالة الفرعية K مع موسم التطعيم، ما ترك عددًا أقل من الأشخاص لديهم أجسام مضادة كافية ضد هذا النوع الجديد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)