كويزومي يتفقد مجموعة قوات الدفاع الجوي اليابانية لأمن الفضاء الخارجي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- زار وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي يوم الثلاثاء قاعدة فوتشو التابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية، حيث تفقد بشكل رئيسي مجموعة العمليات الفضائية، المسؤولة عن مراقبة الأنشطة الفضائية.

خلال زيارته للقاعدة الواقعة في ضواحي طوكيو، تلقى كويزومي إحاطة إعلامية حول الوضع الراهن والقضايا ذات الصلة.

صرح كويزومي للصحفيين قائلاً: ”إن التطور التكنولوجي، مثل التشويش وتعطيل أقمار الدول الأخرى، يتزايد بوتيرة متسارعة“، معربًا عن نيته مواصلة تحسين قدرات المراقبة اليابانية.

تنتهج وزارة الدفاع سياسةً لتعزيز قدراتها، إدراكًا منها للأهمية المتزايدة لمجال الفضاء للأمن القومي والحفاظ على أسس حياة الناس.

كما تعتزم الوزارة إعادة تنظيم قوة الدفاع الذاتي الجوية لتصبح قوة الدفاع الجوي الفضائية، وترقية مجموعة العمليات الفضائية إلى فيلق عمليات فضائية في السنة المالية 2026.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)