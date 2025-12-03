شركة صينية تلغي رحلاتها البحرية إلى اليابان وسط التوترات بين البلدين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ألغت شركة صينية لتنظيم الرحلات البحرية رحلاتها إلى اليابان المقررة من أواخر ديسمبر/ كانون الأول إلى أواخر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، على ما يبدو بسبب تصاعد التوترات بين البلدين الواقعين في شرق آسيا.

أفاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء بأنه تم إخطار وكيل في اليابان بالإلغاءات في نوفمبر/ تشرين الثاني.

تشهد العلاقات اليابانية الصينية تدهورًا، وهو ما يتضح من دعوة الحكومة الصينية مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى اليابان.

كانت شركة أدورا كروزيس الصينية تخطط لتقديم رحلات بحرية تشمل زيارتين إلى ميناء إيشيجاكي في محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، وست زيارات إلى ميناء ناغازاكي في محافظة ناغازاكي الجنوبية الغربية خلال فترة شهر تقريبًا بدءًا من أواخر ديسمبر، وفقًا للمصدر.

في الشهر الماضي، ألغت الشركة خططًا لرسو سفينتها السياحية وإنزال الركاب في جزيرة مياكو في أوكيناوا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)