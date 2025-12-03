الرئيس الكوري: كوريا الجنوبية لن تنحاز لأي طرف في الخلاف بين اليابان والصين

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس)-- صرّح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ يوم الأربعاء بأن سيؤول لن تنحاز لأي طرف في الخلاف الأخير بين اليابان والصين بشأن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بشأن تايوان.

صرّح الرئيس للصحافة الأجنبية في مؤتمر صحفي بأن الانحياز سيفاقم المواجهة بين الجارتين الآسيويتين. وأضاف أنه من المستحسن أن تلعب كوريا الجنوبية دور الوسيط كلما أمكن.

وقالت تاكايتشي، التي تولت منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول، في جلسة للبرلمان الياباني في الشهر التالي إن استخدام الصين المحتمل للقوة ضد تايوان قد يُشكّل ما يُسمى بـ”وضع يهدد بقاء اليابان“، حيث يُمكن لليابان ممارسة حقها في الدفاع الذاتي الجماعي عن النفس. أثار هذا التصريح غضب الصين، التي تعتبر تايوان مقاطعة منشقة وتسعى إلى توحيد الجزيرة ذات الحكم الذاتي مع برها الرئيسي.

أعرب لي عن أمله في أن تتعاون اليابان وكوريا الجنوبية، رغم خلافاتهما حول المطالبات الإقليمية والتاريخ، انطلاقًا من منطلق المنفعة المتبادلة، وأن تتغلبا تدريجيًا على القضايا العالقة من خلال الحوار. وأعرب عن استعداده لمواصلة ما يُسمى بالدبلوماسية المكوكية، أو الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين.

عُقد المؤتمر الصحفي بمناسبة مرور عام على إعلان الرئيس السابق يون سوك يول حالة الطوارئ والأحكام العرفية. وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها لي مؤتمرًا صحفيًا حصريًا لوسائل الإعلام الأجنبية منذ تنصيبه في يونيو/ حزيران.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)