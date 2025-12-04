لتخفيف العبء على الأسر… اليابان تُؤمّن جميع نفقات الولادة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت مصادر حكومية اليوم الأربعاء أن وزارة الصحة اليابانية تخطط لإدراج تكاليف الولادة بالكامل ضمن التأمين الصحي العام، بحيث لا تتحمل الأمهات أي نفقات من جيوبهن الخاصة.

ومن المقرر أن تُقدَّم هذه الخطة اليوم الخميس إلى اللجنة الفرعية للتأمين الطبي التابعة لمجلس الضمان الاجتماعي، تمهيدًا لإقرارها. وتسعى الحكومة إلى تقديم التعديلات التشريعية اللازمة خلال الدورة البرلمانية العادية المقبلة، بهدف بدء تطبيق التغطية التأمينية الشاملة اعتبارًا من السنة المالية 2027 أو ما بعد ذلك.

وسيتم إلغاء ”بدل الولادة“ الحالي (الذي يبلغ حاليًا 500 ألف ين) واستبداله بهذه التغطية الكاملة.

يُذكر أن البدل بدأ عام 1994 بقيمة 300 ألف ين، ثم رُفع إلى 420 ألف ين، وأخيرًا إلى 500 ألف ين في عام 2023 لمواكبة ارتفاع التكاليف. لكن المتوسط الوطني لتكلفة الولادة وصل في السنة المالية 2024 إلى نحو 520 ألف ين، مع فروق إقليمية كبيرة: تصل التكلفة في طوكيو إلى حوالي 650 ألف ين، بينما لا تتجاوز 400 ألف ين في محافظة كوماموتو جنوب غرب البلاد.

بهذه الخطوة، تستهدف الحكومة اليابانية تخفيف العبء المالي عن الأسر وتشجيع الإنجاب في ظل أزمة انخفاض معدلات المواليد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)