【فيديو】ثورة روبوتية في اليابان… أحدث ما عرضته الشركات العالمية في معرض الروبوتات الدولي 2025 في طوكيو

أخبار اليابان

انطلق يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري المعرض الدولي للروبوتات 2025 في مركز ”طوكيو بيغ سايت“ بمنطقة كوتو في العاصمة اليابانية، حيث يجمع تحت سقف واحد أحدث ما توصلت إليه تقنيات الروبوتات في العالم.

يسلط المعرض الضوء على الروبوتات القادرة على أداء المهام التي يقوم بها البشر عادةً في بيئات العمل أو في مواقع الكوارث الطبيعية. ولاقت الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الروبوتات ثنائية الأرجل ذات الشكل البشري (الهيومانويد)، إعجابًا واهتمامًا واسعًا من الزوار والمتخصصين على حد سواء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)