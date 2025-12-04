خطوة تاريخية… الحكومة اليابانية تقترح تحمّل تكاليف الولادة بالكامل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اقترحت وزارة الصحة اليابانية، يوم الخميس، أن يشمل التأمين الصحي العام تغطية كاملة لتكاليف الولادة.

وقد عُرض هذا المقترح على اللجنة الفرعية للتأمين الطبي التابعة لمجلس الضمان الاجتماعي، والتي تناقش حاليًا مدى إمكانية إلغاء الدفعات المباشرة التي تتحملها الأسر عند الولادة. ويُقدّم المجلس توصياته لوزير الصحة.

ومع تطبيق تغطية تأمينية شاملة لتكاليف الولادة ـــ وهو إجراء يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر وتقليص الفجوات الإقليمية في تكاليف الولادة ــــ تخطط الوزارة لإلغاء بدل الولادة المعمول به حاليًا.

وكانت الحكومة قد استحدثت برنامج بدل الولادة عام 1994 لدعم الحوامل والمرضعات، نظرًا إلى أن التأمين الصحي لا يغطي تكاليف الولادة الطبيعية. وقد ارتفع هذا البدل على مر السنين من 300 ألف ين عند إطلاقه، إلى 420 ألف ين، ثم إلى 500 ألف ين بدءًا من عام 2023 كقاعدة عامة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)