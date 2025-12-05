اليابان تدرس فرض ضريبة أعلى على السيارات الكهربائية الفاخرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة يوم الخميس أن الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم يدرسان اعتماد نظام جديد يهدف إلى زيادة ضريبة السيارات السنوية بناءً على وزن السيارات الكهربائية، والتي تُفرض عليها حاليًا أدنى شريحة ضريبية.

ويأتي هذا التوجّه في إطار معالجة الخلل القائم في نظام ضرائب السيارات، في ظل تزايد أعداد السيارات الكهربائية الفاخرة ذات الهياكل الثقيلة، والتي تساهم بشكل أكبر في تسريع تآكل الطرق والبنية التحتية.

ويخطط كلٌّ من الحكومة والائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي لإدراج هذا التعديل ضمن حزمة إصلاح النظام الضريبي للسنة المالية 2026، التي تبدأ في أبريل/نيسان المقبل.

وفي الوقت الحالي، تُحدد ضريبة السيارات المفروضة خلال فترة الملكية بناءً على سعة المحرك، بينما تُطبق الشريحة الدنيا من الضريبة على السيارات الكهربائية ومركبات خلايا الوقود غير المزوّدة بمحركات.

فعلى سبيل المثال، يدفع مالك سيارة كهربائية فاخرة يبلغ سعرها 14 مليون ين نحو 25 ألف ين فقط كضريبة مركبة، وهو مبلغ يقلّ بنحو 10 آلاف ين عمّا يدفعه مالك سيارة عائلية هجينة يبلغ سعرها 2.8 مليون ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)