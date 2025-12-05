قاتل آبي يعرب عن ندمه أمام المحكمة ويعتذر لعائلة رئيس الوزراء السابق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قدّم تيتسويا ياماغامي، المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي عام 2022، اعتذاره لأول مرة لعائلة الفقيد، وذلك خلال جلسة محاكمته في محكمة مدينة نارا يوم الخميس.

وفي الجلسة الرابعة عشرة من المحاكمة أمام هيئة من القضاة غير المتخصصين، أعرب ياماغامي، البالغ من العمر 45 عامًا، عن ندمه العميق على ما ارتكبه، مؤكدًا أن قتل آبي كان ”خطأً“. وتشير التحقيقات إلى أنه استهدف رئيس الوزراء السابق بسبب علاقاته بكنيسة التوحيد، التي كان ياماغامي يحمل تجاهها مشاعر عداء.

وكانت زوجة آبي، آكي آبي، قد حضرت جلسة المحكمة لأول مرة يوم الأربعاء، لكنها لم تحضر جلسة الخميس.

ولدى سؤاله من قبل فريق الدفاع عن نظرته إلى عائلة الفقيد، قال ياماغامي: ”لا أحمل أي ضغينة تجاه عائلة رئيس الوزراء السابق آبي. وأعتقد أنهم مرّوا بسنوات صعبة للغاية خلال الفترة الماضية.“





