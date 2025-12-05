خطوة ثورية: تويوتا تطلق أول سيارة رياضية كهربائية بتصميم مذهل وأداء صامت خارق

أخبار اليابان

شيزوؤكا - (جيجي برس)-- كشفت شركة تويوتا موتور، يوم الجمعة، عن سيارة لكزس LFA الاختبارية، والتي تُعد أول سيارة رياضية كهربائية تنتجها الشركة اليابانية.

ويتميّز الطراز الجديد بمركز ثقل منخفض، وهيكل خفيف الوزن، إضافةً إلى أداء ديناميكي هوائي متطور. ولم تُحدّد تويوتا بعد موعد إطلاق النسخة التجارية من السيارة.

وخلال فعالية أُقيمت في ووفن سيتي، المدينة الذكية التجريبية التابعة لتويوتا في مدينة سوسونو بمحافظة شيزوكا، قال أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة الشركة:

”سنواصل إنتاج سيارات أفضل“.

كما عرضت الشركة نماذج أولية لسيارتي GT وGT3، وهما طرازان جديدان ضمن علامة GR عالية الأداء، ومن المتوقع طرحهما في الأسواق قرابة عام 2027.

يُذكر أن تويوتا بدأت إنتاج سيارة LFA الرياضية في ديسمبر 2010، لكنها أوقفت تصنيعها عام 2012، إذ كان الطراز إصدارًا محدودًا اقتصر على 500 وحدة فقط.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)