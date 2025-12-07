استراتيجية الأمن الأمريكية الجديدة تدعو اليابان إلى زيادة الإنفاق الدفاعي

أخبار اليابان



واشنطن/طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي تدعو اليابان لزيادة إنفاقها الدفاعي للدفاع عن سلسلة الجزر الواقعة بين جنوب غرب اليابان والفلبين.

وتنص الاستراتيجية الجديدة على: ”سنبني جيشًا قادرًا على صد أي عدوان في أي مكان ضمن سلسلة الجزر الأولى“، في إشارة واضحة إلى الأنشطة البحرية الصينية.

وإذ تشير الاستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع وحدها تحقيق مثل هذه القدرات العسكرية، فإنها تحث حلفاء الولايات المتحدة والدول الصديقة على زيادة ميزانياتهم الدفاعية وتوسيع نطاق وصول الجيش الأمريكي إلى منشآت مثل الموانئ.

وتشير الاستراتيجية إلى خطط لمطالبة اليابان وكوريا الجنوبية بتوسيع إنفاقهما الدفاعي، بما في ذلك اكتساب قدرات دفاعية جديدة.

وعند سؤاله عن الاستراتيجية الأمريكية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إن الحكومة اليابانية تدرس محتواها بالتفصيل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)