العثور على قطعة فخارية عمرها أكثر من 10 آلاف عام في اليابان

أخبار اليابان

شيغا - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة محافظة شيغا عن اكتشاف قطعة فخارية شبه كاملة في قاع بحيرة بيوا غرب اليابان، يُرجَّح أن عمرها يتجاوز 10 آلاف عام.

ويُقدّر أن القطعة تعود إلى أوائل عصر جومون، أي ما بين 11,000 و10,500 عام مضت، ويُعتقد أنها أقدم قطعة فخارية عُثر عليها حتى الآن في موقع تسوزوراوزاكي الأثري المغمور تحت الماء في أكبر بحيرة في اليابان.

وكانت حكومة المحافظة قد أجرت في أكتوبر الماضي مسحًا لقاع البحيرة، حيث تقع الآثار تحت الماء، وذلك في إطار مشروع مكلّف من وكالة الشؤون الثقافية.

وقد التقطت مركبة غير مأهولة تعمل تحت الماء، ومزوّدة بأربع كاميرات، صورًا ومقاطع فيديو على عمق يبلغ نحو 64 مترًا.

وبناءً على هذه البيانات، أنشأت حكومة شيغا نموذجًا ثلاثي الأبعاد يُظهر تضاريس قاع البحيرة ومواقع الآثار، مما أدى إلى اكتشاف القطعة الفخارية بطول 25 سنتيمترًا، والتي جاءت في شكل يشبه قذيفة مدفعية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)