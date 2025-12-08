طائرات عسكرية صينية تصوّب راداراتها على طائرات قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، يوم الأحد، أن طائرات عسكرية صينية وجّهت رادارها بشكل متقطع نحو مقاتلات تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية، وذلك في حادثين منفصلين وقعا بعد ظهر السبت فوق أعالي البحار في غرب المحيط الهادئ، جنوب شرق محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان.

وأكدت الوزارة عدم وقوع إصابات أو أضرار في طائرات قوات الدفاع الذاتي الجوية. غير أن الحادث يُتوقع أن يزيد من توتّر العلاقات بين اليابان والصين، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بشأن إمكانية حدوث طارئ في تايوان.

وصرّح وزير الدفاع الياباني كويزومي شينجيرو للصحفيين في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد بأن طائرة مقاتلة صينية واحدة على الأقل من طراز J-15 أقلعت من حاملة الطائرات لياونينغ.

وقال إن الطائرة قامت بشكل متقطع بتصويب رادارها على طائرات مقاتلة من طراز إف-15 تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية والتي تم إرسالها للرد على اختراق محتمل للمجال الجوي الياباني.

وانتقدت تاكايتشي التصرف الصيني بشدة، إذ قالت للصحفيين في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا، وسط اليابان:”إنه عمل خطير يتجاوز ما هو ضروري للقيام بعمليات جوية آمنة، وهو أمر مؤسف للغاية.“ وأضافت ”سنواصل مراقبة تحركات الجيش الصيني عن كثب في المياه والمجال الجوي المحيط ببلادنا، وسنبذل أقصى الجهود في مهام الإنذار والمراقبة“.

كما قدّمت الحكومة اليابانية احتجاجًا شديد اللهجة إلى الصين عبر القنوات الدبلوماسية والدفاعية، مطالبةً باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)