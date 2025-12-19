أغلفة دفاتر المدارس اليابانية المحبوبة تخضع لتحديث شامل

أخبار اليابان

توياما - (جيجي برس)-- خضعت سلسلة دفاتر المدارس الشهيرة «جابونيكا غاكوشوتشو»، التي ارتبطت بذكريات أجيال من الأطفال في اليابان بفضل أغلفتها الملوّنة المزدانة بصور الحشرات والنباتات، لتحديث شامل استُبدلت فيه الصور الفوتوغرافية برسومات توضيحية جديدة.

وأوضحت شركة «شوا نوت» للأدوات المكتبية أن الأغلفة المحدّثة، التي طُرحت في الأسواق خلال شهر نوفمبر تحت شعار «التعايش بين الكائنات الحية»، تهدف إلى تشجيع الأطفال على التعلّم وفهم أهمية احترام جميع الناس والكائنات.

وقال أحد مسؤولي الشركة، التي تتخذ من مدينة تاكاوكا في محافظة توياما وسط اليابان مقرًا لها: «نأمل أن تسهم هذه السلسلة من الدفاتر في تنمية حب التعلّم لدى الأطفال».

ومنذ إطلاقها عام 1970، بلغ إجمالي مبيعات سلسلة «جابونيكا جاكوشوتشو» نحو 1.4 مليار دفتر، ما يمنحها حصة تقارب 40% من سوق دفاتر المدارس في اليابان.

وإلى جانب الإطار الخارجي الأخضر الداكن المميز الذي طالما أحاط بصور الحشرات والزهور على الأغلفة، تميّزت هذه الدفاتر باحتوائها على عناصر مستوحاة من موسوعة تعليمية أصدرتها دار النشر «شوغاكوكان»، وهو ما ساهم في ترسيخ شعبيتها على مدى العقود الماضية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)