الصين تبرر تفعيل ”رادار البحث“ تجاه مقاتلة يابانية بأنه إجراء روتيني

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- زعمت بكين يوم الاثنين أن الجيش الصيني فعّل رادارات على طائرات مقاتلة تابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية لأغراض البحث.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي: ”إن تفعيل رادار البحث أثناء التدريب على الطيران أمر شائع لدى الطائرات المتمركزة على حاملات الطائرات في جميع الدول. وهو أيضًا إجراء طبيعي لضمان سلامة الطيران“.

وأضاف: ”إن مناوراتنا وتدريباتنا في المياه والمجال الجوي المعني تتوافق تمامًا مع القانون الدولي والممارسات الدولية“. ”مناوراتنا احترافية ومعيارية ولا تشوبها شائبة“.

وأكد قوه: ”نتج الحادث عن اقتحام متعمد من قبل طائرات يابانية لمناطق التدريب الصينية، وعمليات استطلاع عن قرب، وتعطيل الأنشطة العسكرية الاعتيادية للصين“. ومع ذلك، ألقى الجانب الياباني باللوم على الصين، وسعى إلى تضليل العالم باتهامها زورًا بـ ”تفعيل الرادار“.

يمكن استخدام رادارات المقاتلات لأغراض البحث والسيطرة على النيران. إذا كان الهدف هو السيطرة على النيران، فقد يؤدي ذلك إلى موقف غير متوقع، مثل اشتباك عسكري عرضي. يبدو أن الجانب الصيني يحاول تسوية الوضع الحالي بتوضيح أن جيشه أغلق راداراته لأغراض البحث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)