فيلم قاتل الشياطين يدخل السباق العالمي… ترشيح رسمي لجوائز الغولدن غلوب!

أخبار اليابان

وادي السيليكون - (جيجي برس)-- رُشّح فيلم «قاتل الشياطين: كيميتسو نو يايبا – قلعة اللانهاية» (الفصل الأول من ثلاثية)، أحدث إصدارات سلسلة الأنيمي اليابانية الشهيرة، لجائزة «غولدن غلوب» في فئة أفضل فيلم رسوم متحركة.

يتنافس الفيلم ضمن ستة أعمال رئيسية في هذه الفئة: «آركو»، «إيليو»، «صيادو الشياطين كيبوب» (KPop Demon Hunters)، «ليتّل أميلي أو شخصية المطر»، و«زوتوبيا 2». ومن المقرّر إقامة حفل توزيع الجوائز في 11 يناير/ كانون الثاني 2026.

يستند الفيلم إلى مانغا غوتوجي كويوهارو، ويروي قصة الشاب تانجيرو كامادو في رحلته الملحمية ضد الشياطين، محاولاً إنقاذ شقيقته نزوكو التي تحولت إلى شيطانة وإعادتها إلى حالتها البشرية.

حقق الفيلم، الذي يمتدّ لساعتين ونصف، نجاحاً هائلاً منذ عرضه في اليابان، ليصبح الشهر الماضي أول فيلم ياباني يتجاوز إيراداته العالمية 100 مليار ين (حوالي 670 مليون دولار)، متفوقاً على أفلام مارفل ودي سي هذا العام، وثاني أعلى إيرادات في تاريخ السينما اليابانية بعد «قطار موغن» من نفس السلسلة.

تُعدّ جوائز «غولدن غلوب» من أبرز الفعاليات الترفيهية التي تسبق الأوسكار، وغالباً ما تُشكّل مؤشّراً للفائزين في الأكاديمية، مما يُعزّز آمال معجبي «قاتل الشياطين» في ترشيح أوسكار محتمل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)