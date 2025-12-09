زلزال قوي يضرب اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ضرب زلزال قوي شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر منطقة توهوكو شمال شرق اليابان، وخاصة محافظة أوموري، مساء الإثنين، مسجلاً ثاني أعلى مستوى على مقياس الشدة الياباني (فوق 6 درجات)، مما أثار مخاوف من تكرار كارثة 2011.

وقع الزلزال الرئيسي في الساعة 11:15 مساءً (بتوقيت طوكيو)، على عمق حوالي 53 كيلومتراً قبالة الساحل الشرقي لأوموري، قرب مدينة ميساوا، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). وأدى إلى اهتزازات عنيفة في مدن مثل هاشينوكي، حيث تجاوزت الشدة 6 درجات، وشعر به السكان في طوكيو وأوساكا.

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) فوراً تحذيراً من تسونامي في المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ بمحافظات أوموري وهوكايدو (أقصى شمال البلاد) وإيواتي المجاورة، محذرة من موجات قد تصل إلى 3 أمتار. وقد سُجّلت أولى الموجات حتى 40 سم في بعض السواحل الشمالية الشرقية، مما دفع إلى إجلاء آلاف السكان وإغلاق الموانئ مؤقتاً.

حتى صباح الثلاثاء، لم يُسجّل أي ضحايا قتلى، لكن السلطات أعلنت عن إصابات طفيفة وأضرار مادية محدودة، بما في ذلك انهيار جدران وانقطاع كهرباء جزئي في أوموري. وأكدت الوكالة أن الزلزال تبعه عشرات الاهتزازات اللاحقة (aftershocks) بشدة تصل إلى 5.5 درجة، ودعت السكان إلى البقاء في أماكن آمنة بعيداً عن السواحل حتى رفع التحذير.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)