إمبراطورة اليابان ماساكو تحتفل ببلوغها 62 عامًا… ورسالة أمل جديدة من أجل السلام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- احتفلت إمبراطورة اليابان ماساكو يوم الثلاثاء بعيد ميلادها الثاني والستين، وقد حملت معها هذا العام إحساسًا متجددًا بأهمية السلام، بعد زيارات قامت بها إلى مواقع ارتبطت بالحرب العالمية الثانية.

وبمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب، زار الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو جزيرة إيووتو، المعروفة أيضًا باسم إيو جيما، إلى جانب محافظات أوكيناوا وهيروشيما وناغازاكي، كما توجها إلى قاعة طوكيو التذكارية للصلاة من أجل ضحايا الحرب.

وقالت الإمبراطورة في بيان صادر عن وكالة شؤون البلاط الإمبراطوري إن تجارب هذا العام عمّقت إدراكها لأهمية الحفاظ على السلام بشكل دائم.

وخلال زياراتهما إلى أوكيناوا وناغازاكي وقاعة طوكيو، رافقتهما ابنتهما الأميرة أيكو، حيث التقت العائلة بأشخاص عاشوا أهوال الحرب واستمعوا إلى رواة القصص الذين ينقلون تلك التجارب للأجيال الجديدة.

وأكّدت الإمبراطورة ماساكو في بيانها على ضرورة أن يطّلع الشباب الذين لم يعرفوا الحرب على حقائقها، وأن ينقلوا تلك الدروس والمشاعر إلى الأجيال المقبلة. كما عبّرت عن حزنها العميق إزاء استمرار الحروب والصراعات في العديد من مناطق العالم، مشددةً على أهمية العمل المتواصل لبناء السلام وتجنب اللجوء إلى القوة أو العنف.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)